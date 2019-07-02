Cуд признал виновным в попытке побега члена "банды GTA"

В ходе прений сторона обвинения требовала приговорить подсудимого к 20 годам лишения свободы.

Московский областной суд признал виновным члена так называемой "банды GTA" Хазратхона Додохонова, который обвинялся в попытке побега и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

— Додохонов совершил побег из-под стражи группой лиц по предварительному сговору с нападением на сотрудников правоохранительных органов, с применением оружия, с хищением оружия, — заявил в ходе оглашения поставления судья.

Отметим, Лайф ведёт прямую трансляцию из зала суда.

Напомним, банда орудовала на дорогах Московской и Калужской областей в 2014 году. Её назвали "бандой GTA" из-за схожести с сюжетом жестокой компьютерной игры, где можно грабить и убивать, забирать машины. Преступники прокалывали колёса машин с помощью шипов, а затем нападали на сидящих за рулём. Зафиксировано 16 нападений. Убито 17 человек, двое ранены.

1 августа 2017 года во время слушания дела "банды ГТА" в здании Мособлсуда подсудимые напали на конвой. По предварительным данным, они раскачали спецлифт и, как только он застрял, накинулись на сотрудников правоохранительных органов, отобрав у них табельное оружие. Бандиты были остановлены силами Росгвардии и полиции. Силовики ликвидировали троих членов "банды ГТА". Ещё двое злоумышленников были ранены и обезврежены.