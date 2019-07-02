В Чехии заявили, что в ограничении полётов из России нет политики

Депутат заявил о необходимости решить проблему с помощью переговоров между министерствами транспорта двух стран.

В ограничении авиасообщения между Чехией и Россией нет политической составляющей, речь идёт только об экономических вопросах. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты чешского парламента Войтех Филип.

— Для Чехии это вопрос транспорта и туристической сферы... Это только экономические вещи, сколько самолётов будет летать в Прагу, сколько — в Москву, а также сколько самолётов пролетает через Чехию, сколько — через Россию, — цитирует депутата ТАСС.

Филип заявил о необходимости решить проблему с помощью переговоров между министерствами транспорта России и Чехии. Он подчеркнул, что Прага заинтересована в туристах из РФ и намерена найти новые направления для сотрудничества с российскими авиалиниями.

Ранее сообщалось, что авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменили рейсы в Чехию в связи с решением чешских авиавластей аннулировать ранее выданные разрешения на полёты. Минтранс РФ увидел в ограничении авиасообщения нарушения с чешской стороны.