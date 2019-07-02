У жителя Кубани нашли плантацию конопли

Помимо посаженных кустов в доме у мужчины нашли 52 полиэтиленовых пакета с веществом и части высушенного растения.

Житель Курганинского района Кубани пытался продать более килограмма марихуаны, однако сделка оказалась контрольной закупкой оперативников полиции. 58-летнего мужчину задержали, а при обыске на его участке обнаружили 500 кустов конопли, сообщает ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

— На земельном участке, в зарослях камыша, сотрудники полиции изъяли около 500 кустов, внешне схожих с растениями конопли, а также поддоны с рассадой. Аналогичные сельскохозяйственные приспособления и десять кустов растений были изъяты на территории домовладения задержанного, — рассказали там.

Экспертиза показала, что вещество растительного происхождения, расфасованное по пакетам в доме у мужчины, является марихуаной и гашишем. Растения проведённой экспертизой также признаны наркосодержащими.

По словам задержанного, запрещённые растения он выращивал с целью дальнейшего изготовления из них наркотических средств, которые позже планировал продать.

Теперь житель станицы Петропавловской стал фигурантом дела сразу по нескольким статьям, связанным с незаконным производством и сбытом наркотических средств. Максимальное наказание за которые — лишение свободы на срок до 20 лет.

В апреле житель Крыма получил 17 лет колонии за сбыт и контрабанду марихуаны с Украины. В самом же Киеве провели марш за легализацию марихуаны в медицинских целях.