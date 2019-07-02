Чехия отменила запрет на полёты российских авиакомпаний

Полёты российских авиакомпаний вновь разрешены в Чехию. Как пояснили в Министерстве транспорта республики, это связано с тем, что российские власти выдали разрешение на полёты Czech Airlines над Сибирью до 7 июля.

— Утром 2 июля 2019 года Министерство транспорта РФ выдало разрешение на полёты Czech Airlines до 7 июля 2019 года. Сразу после этого Министерство транспорта Чешской Республики инициировало ответную процедуру против российских авиаперевозчиков, — говорится в сообщении ведомства.

В чешском Минтрансе заявили, что сожалеют о неудобствах, которые были причинены пассажирам. В ведомстве добавили, что их целью будет минимизация негативного воздействия на путешественников.

Кроме того, в Праге пояснили, что вся возникшая ситуация с ограничением полётов — результат отсутствия согласия между авиационными властями обеих сторон.

Ранее сообщалось, что авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменили рейсы в Чехию в связи с решением чешских авиавластей аннулировать ранее выданные разрешения на полёты. Минтранс РФ увидел в ограничении авиасообщения нарушения с чешской стороны.