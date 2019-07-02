Порошенко увидел "пророссийский реванш" в уступках по вопросу русского языка

Экс-лидер Незалежной заявил, что "торговля языком не принесёт Украине никаких дивидендов".

Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал "ползучим пророссийским реваншем" и "торговлей языком" предложение предоставить русскому языку в Донбассе статус официального. Видеообращение политика опубликовано в "Фейсбуке".

— События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится всё более очевидным... Главная цель реванша — остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину — от Донбасса до Галичины, — сказал экс-лидер Незалежной.

Порошенко также заявил, что "торговля языком не принесёт Украине никаких дивидендов". В связи с этим, как отметил политик, члены возглавляемой им партии "Европейская солидарность" разработали фундаментальный документ — Евроатлантическую хартию. Он пояснил, в документе содержится план действий для ускорения вступления Украины в НАТО и ЕС. Порошенко призвал другие политические силы присоединиться к Хартии.

Напомним, ранее глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе может получить статус регионального при условии, что государственным будет украинский. Спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия эти слова возмутили, и он пообещал, что парламент не допустит восстановления статуса русского языка как регионального.