Чайка: Психически ненормальным повсеместно выдают справки для водительских прав

Также в ряде автошкол выявили несоответствия программ обучения и материальной базы установленным требованиям.

Российские прокуроры постоянно пресекают выдачу медицинских справок для получения водительских прав людям с психическими отклонениями, а также алкогольной и наркотической зависимостью. Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

— Повсеместно прокурорами пресекались случаи выдачи медицинскими организациями справок лицам, состоящим на учёте с психическими отклонениями, алкогольной и наркотической зависимостью, — рассказал он на заседании коллегии по вопросам безопасности дорожного движения.

По словам генпрокурора, также по требованию надзорного ведомства были запрещены сайты, на которых продавались водительские права и поддельные страховые полисы. А ещё проверки показали, что во многих автошколах программы обучения не соответствуют требованиям, как и материальная база.

Ранее сообщалось, что российских водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО.