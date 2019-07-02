Россияне стали меньше верить гороскопам и приметам

Снизилась и доля граждан, которые верят в существование людей с колдовскими способностями и даром предвидения.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что россияне стали меньше верить гороскопам и астрологическим прогнозам. Опрос провели среди 1,6 тысячи граждан РФ в возрасте от 18 лет, его итоги опубликованы на сайте центра.

Согласно результатам исследования, только 15% респондентов в 2019 году верят предсказаниям астрологов. В 2015 году таких россиян было 31%, а в 2000-м — 33%. Кроме того, жители России стали более скептически относиться к лечению с помощью гипноза (22% в 2019 году против 41% в 2015-м) и спиритическим сеансам (13% в 2019 году против 16% в 2015-м).

Примерно треть опрошенных — 31% — верит в существование людей с колдовскими способностями и даром предсказывания. При том что в 2015 году таких людей было 55%.

Более скептическим стало и отношение россиян к приметам. В 2015 году в них верило 55% респондентов, в 2019-м их доля снизилась до 33%. Вместе с тем до 23% людей затруднились ответить на вопрос, как они относятся к народным поверьям. В 2015 году таких респондентов было всего 8%.

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