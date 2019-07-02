Пожизненно осуждённого члена банды GTA приговорили ещё к 20 годам колонии

Пожизненно осуждённого члена банды GTA Хазратхона Додохонова приговорили ещё к 20 годам колонии за попытку побега и нападение на конвоиров в здании Мособлсуда. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Свою вину Додохонов не признал. Кроме лишения свободы суд назначил ему наказание в виде выплаты 500 тысяч рублей как компенсации одной из потерпевших сторон.

Как уже сообщал Лайф, группировка орудовала на дорогах Московской и Калужской областей в 2014 году. Её назвали бандой GTA из-за схожести с сюжетом жестокой компьютерной игры, где можно грабить и убивать, забирать машины. Преступники прокалывали колёса машин с помощью шипов, а затем нападали на водителей после вынужденной остановки автомобиля. Зафиксировано 16 нападений. Убито 17 человек, двое ранены.

1 августа 2017 года во время слушания дела банды GTA в здании Мособлсуда подсудимые напали на конвой.