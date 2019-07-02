В Харькове повесили чучела депутатов, выступивших за проспект имени Жукова

Также украинские националисты возложили к зданию мэрии поминальные венки и цветы с портретами этих народных избранников.

В Харькове националисты вышли на несанкционированную акцию протеста против возвращения проспекту Петра Григоренко его исторического названия — имени маршала Жукова. Решение восстановить историческое наименование депутаты приняли накануне.

Как сообщают украинские СМИ, большинство участников были сторонниками партии "Национальный корпус", которая является гражданским подразделением батальона "Азов".

Праворадикалы установили на площади около здания горсовета импровизированные виселицы, на которые они повесили чучела депутатов, голосовавших за переименование. Также к зданию мэрии националисты сложили портреты всё тех же депутатов и поминальные венки.

По данным местной полиции, всего в акции приняло участие около 30 человек. Никто задержан не был.

Как сообщал Лайф, более пяти тысяч жителей Харькова подали петицию с требованием вернуть проспекту историческое название. В их числе был мэр города Геннадий Кернес. Горсовет Харькова поддержал предложение. Украинские националисты же высказывали крайне негативное отношение к личности советского маршала Георгия Жукова и даже снесли его бюст.

Отметим, в 2015 году — при президентстве Петра Порошенко — на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает запрет на пропаганду и использование советской символики. В рамках этого закона был переименован целый ряд населённых пунктов и улиц, носивших имена советских деятелей. За последние четыре года в рамках так называемой декоммунизации на Украине было изменено порядка 52 тысяч топонимов и демонтировано более 2,5 тысячи памятников, большинство из которых были посвящены Владимиру Ленину.