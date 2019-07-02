Камеры зафиксировали на российских дорогах около 120 миллионов нарушений за год

Вместе с тем в расследовании нарушений ПДД повсеместно допускаются просчёты, заявили в Генпрокуратуре.

За прошлый год установленные на российских дорогах камеры зафиксировали порядка 120 миллионов нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на заседании коллегии по вопросам безопасности на дорогах.

— В 2018 году в области дорожного движения средствами автоматической фиксации зафиксировано около 120 миллионов правонарушений, — сказал он.

По словам заместителя генпрокурора, "практически повсеместно дознавателями допускаются просчёты, препятствующие своевременному и качественному расследованию" нарушений ПДД.

Буксман обратил внимание на то, что в некоторых субъектах РФ для установки систем фотовидеофиксации заключаются концессионные соглашения между региональными властями и местными бизнесменами. В ряде случаев предпринимателям причитается до 90% доходов от штрафов, полученных с помощью фиксации нарушений камерами. Он выразил возмущение из-за того, что камеры "стали коммерческими проектами региональных органов власти и бизнесменов".

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить частные камеры фиксации на дорогах.