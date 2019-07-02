Пассажиры такси в Кирове устроили драку из-за ста рублей

В итоге не выиграл никто. Один оказался в машине скорой помощи, а другого теперь ищет полиция.

В Кирове случайные попутчики в такси не смогли мирно решить, как по справедливости оплатить поездку стоимостью в 200 рублей. Сами участники скандальной поездки рассказали Лайфу, что выпивший мужчина ехал в такси и предложил водителю подобрать голосующую на обочине молодёжь. Когда молодые люди сели, он решил возложить всю сумму за проезд на своих попутчиков, те оплатили проезд, но начали ему хамить, и тогда в ход пошли кулаки.

— Мы отъехали и видим, что девушка голосует. Пассажир сказал: "Давай возьмём их". Я сказал всем, что поездка будет стоить 200 рублей. Первый пассажир говорит: "Я платить не буду". Девушка за всех заплатила, отдала 200 рублей. А сзади малолетка показывал фак взрослому и оскорблял, провоцировал, тогда мужчина не выдержал, вызвал его на "дуэль" и нахлобучил, — объясняет происходящее таксист.

Пассажирка такси рассказала немного другую версию событий. По её словам, обе стороны договорились платить поровну, но мужчина уже в дороге заявил, что не будет платить.

— В дороге он сказал, что выйдет по пути и не будет ничего платить — мол, платите сами. Завязались конфликт и драка. Ни с того ни с сего мужчина останавливает автомобиль, выходит из передней двери, открывает нашу заднюю и начинает бить по лицу кулаком. Мой молодой человек потерял сознание — он всегда, когда расстраивается, теряет сознание. Минуты через три мы привели его в чувства, а потом приехала скорая, — рассказала попутчица.

Теперь мужчину, который победил в "дуэли", разыскивает полиция.

Несколько дней назад пассажир снял, как ему угрожает изнасилованием таксист в Коломне. А сегодня Лайф рассказывал, как таксист предложил пассажиру бутылку воды, а сам ограбил его.