Российские суды вынесли первые решения о принудительном лечении педофилов

В прошлом году меры медицинского характера были применены в отношении восьми человек.

Впервые возможность назначения принудительного лечения от педофилии была внесена в Уголовный кодекс России в 2012 году, но судебная практика в данном направлении только нарабатывается. Об этом сообщила глава Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, Елена Коробкова.

— Принудительные меры медицинского характера в отношении таких лиц стали назначаться только с 2017 года. В 2017 году они применялись в отношении одного лица, в 2018-м — восьми лиц. Здесь практика только нарабатывается, — уточнила она в интервью ТАСС.

По словам Коробковой, гораздо большее развитие получила практика вынесения судами обязанности пройти лечение от наркомании. Число обязанных пройти лечение от данной зависимости выросло с 60 в 2014 году до 841 в 2018 году.

Ранее сообщалось, что 27-летнего бывшего учителя-педофила из Абакана приговорили к 13 годам колонии строгого режима.