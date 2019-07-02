Политолог о "самовыдвижении" Шеина в губернаторы: Отсутствие замысла и стратегии

По словам эксперта, поведение новоявленного кандидата нарушает партийную логику. Да и в целом эта задача организационно не решаема.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский считает, что выдвижение секретаря астраханского отделения "Справедливой России" Олега Шеина на губернаторские выборы является странным и заведомо проигрышным решением. Об этом эксперт заявил в беседе с Лайфом.

— У Шеина, на мой взгляд, отсутствуют замысел и какая-либо стратегия в этом от слова "совсем", — говорит политолог. — После того как эсеры его не зарегистрировали, он решил выдвинуть себя сам, прекрасно отдавая себе отчёт, что он нарушает партийную логику. При этом сам господин Шеин настаивает на том, что он идёт по партийной линии.

По словам Потуремского, участие в губернаторских выборах — это очень сложная технологическая, политическая, экономическая и организационная работа. И в случае с Шеиным по всем этим направлениям есть какие-то явные несоответствия. Эксперт поясняет, что для самовыдвижения есть очень серьёзные риски, связанные прежде всего со сроками. То есть Шеин должен, к примеру, решить задачи со сбором подписей, что в оставшееся время сделать крайне сложно.

— Зачем это всё делается? Для того чтобы в дальнейшем комментировать, мол, "я хотел, но у меня не получилось". Но мы не видим даже заявки на то, что он очень хотел. То есть она фактическим поведением не подтверждается никак, — указывает собеседник Лайфа.

И, наконец, ещё один момент: если Шеин действительно хотел стать кандидатом на этих выборах, то он должен был предусмотреть этот сценарий. По мнению Потуремского, расклад, при котором "Справедливая Россия" не выдвигает его кандидатуру, был прогнозируемым.

— Соотвественно, он должен был загодя готовить либо внутрипартийное решение, либо свой план "Б", — отмечает политолог. — То, что Шеин делает, это явное нарушение, и не знать этого он не может. Попытка играть в самовыдвижение организационно не решаема, поэтому я искренне не понимаю, какие политические задачи ставит перед собой господин Шеин.

Напомним, что ранее астраханское отделение "Справедливой России" предложило кандидатуру Шеина в губернаторы, хотя эти действия не были согласованы президиумом центрального совета партии. В результате он подал документы в облизбирком об участии в выборах губернатора Астраханской области в качестве самовыдвиженца.