Житель Воронежской области едва не утонул в мазутной реке

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Фото © VK / "Подслушано в Павловске"

Жители города не раз жаловались на неё в администрацию города, но проблема не решена.

В городе Павловске, Воронежская область, мужчина упал в мазутную реку и чудом остался жив. Сейчас он находится в отделение хирургии городской больницы.

<p>Фото © VK / &#34;Подслушано в Павловске&#34;</p>

Он лежит в соседней палате. Ему делают капельницы сейчас, состояние стало лучше, сам ходит в столовую, — передаёт портал "Вести Воронеж" слова одной из пациенток медучреждения.

Пока не известно, как мужчина оказался в реке с мазутом и кто ему помог из неё выбраться. Судя по фото, которые были сделаны сразу после ЧП, всё тело мужчины было в этом нефтепродукте.

<p>Фото © VK / &#34;Подслушано в Павловске&#34;</p>

На мазутную реку местные жители жаловались в администрацию города неоднократно. Раньше в неё попадали только животные. Отмечается, что битумная река появилась год назад, когда закрылся асфальтобетонный завод.

Ранее Лайф сообщал, что раненый житель Тувы чудом выжил, пролежав месяц в берлоге медведя как запас еды.

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