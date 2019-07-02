Житель Воронежской области едва не утонул в мазутной реке

Жители города не раз жаловались на неё в администрацию города, но проблема не решена.

В городе Павловске, Воронежская область, мужчина упал в мазутную реку и чудом остался жив. Сейчас он находится в отделение хирургии городской больницы.

— Он лежит в соседней палате. Ему делают капельницы сейчас, состояние стало лучше, сам ходит в столовую, — передаёт портал "Вести Воронеж" слова одной из пациенток медучреждения.

Пока не известно, как мужчина оказался в реке с мазутом и кто ему помог из неё выбраться. Судя по фото, которые были сделаны сразу после ЧП, всё тело мужчины было в этом нефтепродукте.

На мазутную реку местные жители жаловались в администрацию города неоднократно. Раньше в неё попадали только животные. Отмечается, что битумная река появилась год назад, когда закрылся асфальтобетонный завод.

Ранее Лайф сообщал, что раненый житель Тувы чудом выжил, пролежав месяц в берлоге медведя как запас еды.