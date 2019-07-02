За 10 лет удвоилось число стран с безвизовым въездом для россиян

В настоящее время граждане РФ могут отправиться без визы в 116 государств, в 2009 году таких стран было только 60.

Количество стран, которые россияне могут посещать без визы, за последние десять лет увеличилось в два раза. Об этом свидетельствует рейтинг паспортов, который составили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners за третий квартал 2019 года.

Россия заняла в Индексе паспортов 51-ю строчку с показателем в 116 государств с безвизовым режимом. Для сравнения: ещё в 2009 году таких стран было только 60.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимают Япония и Сингапур, граждане которых могут посещать без визы 189 стран. Южная Корея, Германия и Финляндия разделили между собой серебро. У этих государств безвиз с 187 странами. Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 государств).

Ранее сообщалось, что Россия и Мальдивская Республика договорились о взаимной отмене виз. А также упростить визовый режим Россия может с Ираном.