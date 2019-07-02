СПЧ начнёт мониторинг применения закона об оскорблении госсимволов

Глава совета заявил о намерении анализировать все судебные решения по подобным делам в постоянном режиме.

Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) в ближайшее время начнёт проводить мониторинг применения законов о фейковых новостях и недопустимости оскорбления государственных символов. Об этом сообщил председатель совета Михаил Федотов.

— Одним из наших направлений станет мониторинг применения так называемых законов [сенатора Андрея] Клишаса, — рассказал Федотов РИА "Новости" и уточнил, что речь идёт о законе о фейковых новостях и законе об оскорблении госсимволов.

Совет, по словам Федотова, намерен анализировать все судебные решения по подобным делам в постоянном режиме, пока практика не станет адекватной. Глава СПЧ добавил, что по итогам мониторинга сложившейся практики совет подготовит доклад для главы государства.

Напомним, что применение закона о недопустимости оскорбления госсимволов обсуждалось и в ходе недавней прямой линии с президентом. Владимир Путин отметил, что этот документ изначально был направлен на то, чтобы не глумились над флагом, гимном и так далее. В других странах есть такое же. Например, в Германии.