СМИ сообщили о массовом увольнении сотрудников ПАО "Ильюшин"

В самой компании рассказали, что на предприятии идёт процесс оптимизации управления.

В ПАО "Ильюшин", которое входит в Объединённую авиастроительную корпорацию, уволились несколько топ-менеджеров и около 80 сотрудников компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Так, вакантными в компании стали должности заместителей гендиректора экономического и юридического блоков, а также места менеджеров, работавших над проектами самолётов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

— Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты, — объяснили в компании.

Увольнения не коснутся конструкторов и инженеров, разработка новых самолётов продолжается.

Несколько дней назад Лайф сообщал, что на "Ильюшине" начали проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации. Основой может стать Ил-106.

В апреле же компания отправила в полёт первый Ил-112В — первый самолёт, полностью созданный в России.