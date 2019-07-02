Представитель Пугачёвой объяснил выезд автомобиля певицы на перрон вокзала

Он отметил, что это происходило в технической зоне и машина "никому помешать не могла".

Представитель певицы Аллы Пугачёвой объяснил, почему она проехала по перрону Рижского вокзала к поезду на автомобиле.

По его словам, Примадонна не мешала проходу людей, так как приехала на вокзал за час до отправления поезда, когда ещё пассажиров не было. Он также уточнил, что автомобиль певицы проезжал в технической зоне и "никому помешать не мог".

— Алла Борисовна могла прекрасно дойти пешком, дело не в ней. У нас до этого "газель" с чемоданами проехала, потому что на Рижском вокзале нет грузчиков, — передаёт его слова телеканал "Звезда".

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как Алла Пугачёва выходит из Maybach, стоящего на перроне прямо рядом с вагоном. Поступок певицы интернет-пользователи восприняли неоднозначно. В РЖД пообещали провести проверку инцидента, поскольку подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника.