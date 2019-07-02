Названы самые любимые россиянами породы собак

Интересно, что первую тройку заняли одни из самых маленьких пород. Только затем идут овчарки, лабрадоры и так далее.

Немецкие шпицы стали самыми популярными в России собаками. Именно этих пушистых четвероногих чаще всего заводили себе россияне в последние два года. Рейтинг самых популярных пород опубликовал портал News.ru со ссылкой на данные Российской кинологической федерации.

В тройку лидеров также попали чихуа-хуа и йоркширские терьеры. Далее в рейтинге самых популярных за 2018–2019 годы расположились немецкие овчарки, лабрадоры-ретриверы, джек-рассел-терьеры, среднеазиатские овчарки, хаски, вельш-корги и французские бульдоги.

Ранее сообщалось, что собаки победили кошек в битве за сердца москвичей.