Названы самые любимые россиянами породы собак

Немецкие шпицы стали самыми популярными в России собаками. Именно этих пушистых четвероногих чаще всего заводили себе россияне в последние два года. Рейтинг самых популярных пород опубликовал портал News.ru со ссылкой на данные Российской кинологической федерации.
В тройку лидеров также попали чихуа-хуа и йоркширские терьеры. Далее в рейтинге самых популярных за 2018–2019 годы расположились немецкие овчарки, лабрадоры-ретриверы, джек-рассел-терьеры, среднеазиатские овчарки, хаски, вельш-корги и французские бульдоги.
Ранее сообщалось, что собаки победили кошек в битве за сердца москвичей.
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