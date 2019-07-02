В центре Москвы нашли клад монет времён Николая II

Стоимость находки эксперты Департамента культурного наследия оценили в миллион рублей.

Археологи столицы обнаружили один из самых крупных кладов последних лет. В жестяной коробке в Костянском переулке нашли около 60 монет из драгоценных металлов.

— Московские археологи нашли в Костянском переулке клад монет времён Николая II. Деньги датируют рубежом XIX и XX веков. Вероятно, хозяин спрятал их в подвале во времена революции или Гражданской войны. Этот клад стал одним из самых крупных найденных в Москве за последние несколько лет, — рассказал глава Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Монеты спеклись между собой, поэтому пока сложно установить их точное количество. Жестяная коробка, в которой находились монеты, вовсе рассыпалась на куски.

Недавно Лайф сообщал, что в Москве нашли клад времён Василия Тёмного. А эстонские сапёры нашли внутри снаряда бумажные деньги начала XX века.