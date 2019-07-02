В московском парке нашли мальчика, а рядом — женщину в неадекватном состоянии

Дама, которая, предположительно, была пьяна, утверждала, что не знает малыша, обувь и телефон в коляске не её.

В Тропарёвском парке Москвы возле павильона "Центр здоровья" нашли ребёнка. По данным Mash, бродившего в одиночестве маленького мальчика заметила сотрудница МФЦ и позвонила в полицию.

Неподалёку от места обнаружения малыша нашли женщину в неадекватном состоянии и детскую коляску рядом с ней. Дама валялась в грязи без обуви и не могла объяснить, как там оказалась. На кадрах женщина заплетающимся языком уверяет, что ни ребёнок, ни коляска ей не принадлежат. На вопрос очевидцев, не её ли обувь лежит в детской коляске, она отвечает отрицательно. Малыша забрали в отдел полиции. Он спокойный, активный. Женщине вызвали скорую. Ответы на вопросы может дать телефон, который найден в коляске.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области грудного ребёнка подбросили в подъезд жилого дома.