В Ростовской области утонули два мальчика

Дети, не оповестив родителей, пошли купаться без их разрешения. На берег они уже не смогли выбраться.

Два мальчика — пяти и семи лет — утонули во время купания в водоёме в станице Будённовской Ростовской области.

Отмечается, что дети ушли купаться, не оповестив старших. Мальчики зашли в воду, но выбраться на берег уже не смогли. Позже их тела нашли с признаками утопления.

— По данному факту проводится доследственная проверка. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, — сообщается на сайте СУ СКР по Ростовской области.

Ранее Лайф сообщал, что семилетний мальчик в Башкирии ушёл пасти гусей и утонул.