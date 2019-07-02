В Ростовской области утонули два мальчика

Два мальчика — пяти и семи лет — утонули во время купания в водоёме в станице Будённовской Ростовской области.
Отмечается, что дети ушли купаться, не оповестив старших. Мальчики зашли в воду, но выбраться на берег уже не смогли. Позже их тела нашли с признаками утопления.
— По данному факту проводится доследственная проверка. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, — сообщается на сайте СУ СКР по Ростовской области.
Ранее Лайф сообщал, что семилетний мальчик в Башкирии ушёл пасти гусей и утонул.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram