Губернатор извинился перед жительницей Канска за вопрос "Права качнуть хотите?"

В краевой администрации подобные высказывания объяснили "эмоциями в связи с непростой ситуацией".

Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил жительнице Канска, с которой ранее у него произошёл диалог на повышенных тонах, и попросил прощения.

— Губернатор действительно позвонил и извинился... Принёс извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена, — рассказала РИА "Новости" жительница Канска, с которой беседовал Александр Усс.

По её словам, она получила ответ на вопрос, который задала ещё при встрече. Работы по восстановлению дороги уже начались, "оснований ему не верить" у жительницы города нет.

Напомним, на встрече с жителями затопленного города губернатор Красноярского края сказал женщине: "Права качнуть хотите?". После этого в Госдуме главу региона призвали извиниться за грубость.

Лайф также показывал последствия наводнения в Канске, снятые на видео с воздуха.