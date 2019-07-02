В отказе Зеленского выйти на гей-парад увидели нелюбовь к европейским ценностям

Участие в ЛГБТ-марше в украинской столице 23 июня приняли более восьми тысяч человек.

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от приглашения посетить "Марш равенства", который состоялся в Киеве, может свидетельствовать о том, что он не разделяет европейские ценности. Об этом заявил спикер компании — организатора ЛГБТ-парада "Киевпрайд" Владислав Петров.

— Наша задача показывать, что мы открыты к диалогу, что у нас есть общие точки соприкосновения и мы можем выстроить конструктивный диалог. Что президент не принял это к сведению, не хочет участвовать в диалоге, то это его выбор. Возможно, он не разделяет всех европейских ценностей, о которых он говорит, — сказал он в интервью "Украинским новостям".

По мнению Петрова, главное, чтобы команда Зеленского не выступала за запретительные меры в отношении ЛГБТ.

Напомним, что "Марш равенства" прошёл в Киеве 23 июня. Противники ЛГБТ-движения попытались сорвать шествие. Полиция задержала девять агрессивных граждан, планировавших использовать оружие для провокаций.