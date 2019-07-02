Российский депутат предложил принудить пары посещать психиатра перед свадьбой

По мнению парламентария, такая мера поможет сократить число случаев домашнего насилия.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к Минздраву с инициативой принудить российские пары перед свадьбой посещать психиатра. В частности, речь идёт о тестировании на склонность к расстройствам, которые могут привести к агрессии.

— Безусловно, не каждый случай, когда один из супругов подвержен психиатрическим или психологическим отклонениям, заканчивается трагедией. Но случаи насилия, издевательств, прессинга на фоне таких заболеваний нередки, — передаёт News.ru слова парламентария.

По мнению депутата, эта мера может снизить количество случаев домашнего насилия. В качестве примера он привёл дело сестёр Хачатурян, отец которых страдал тяжёлой формой психиатрического заболевания.

В свою очередь глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва в ответ на эту инициативу предложила автору самому провериться у специалиста.

— Если такая инициатива есть, пусть первого его и ведут, проверят, — передаёт её слова радиостанция "Говорит Москва".

Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии невеста свела счёты с жизнью в день свадьбы.