В кабмине ответили на слухи о нехватке деталей для гиперзвуковых "Авангардов"

Уже в этом году первый полк комплексов с такими боевыми блоками поступит в войска и встанет на дежурство.

В аппарате вице-премьера России Юрия Борисова рассказали РИА "Новости", что производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" идёт без сбоев.

— Производство и поставка комплексов "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев, — рассказали в аппарате вице-премьера.

Комментарий аппарата Юрия Борисова был озвучен после сообщения американского телеканала CNBC. Тот со ссылкой на источники в разведке США сообщал, что Россия не может изготовить более 60 комплексов "Авангард" и ищет поставщика углеволокна, так как имеющийся материал якобы не выдерживает высокой температуры на гиперзвуковой скорости.

Ранее разработчику гиперзвукового "Авангарда" дали звание Героя Труда.

Напомним, боевой блок "Авангард" летит с гиперзвуковой скоростью — по последним данным, до 27 Махов. От таких скоростей температура на обшивке корпуса достигает 1600–2000 градусов Цельсия. Как отмечал во время прошлогоднего послания Владимир Путин, комплекс идёт к цели почти как метеорит, как огненный шар. Подробнее о других тактико-технических характеристиках ракетного комплекса, а также о других новейших вооружениях читайте в материале Лайфа.