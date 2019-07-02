Беглов пообещал привести в порядок 120 километров дорог до конца 2019 года

Врио губернатора поставил задачу кардинально улучшить состояние петербургской улично-дорожной сети, чтобы дороги в городе стали надёжными и безопасными для водителей и пешеходов.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в передаче "Губернаторский эфир" на "Радио России" рассказал о ходе ремонта городских дорог. Так, до конца 2019 года в Северной столице приведут в порядок более 120 километров дорог общего пользования по 119 адресам, уточнил Беглов.

По оценкам городской администрации, в настоящее время нормативным требованиям не отвечает больше трети петербургских дорог. Причины ясны: это хроническое недофинансирование данного направления прошлыми властями, а также низкий контроль над качеством выполняемых работ.

— Нужно кардинально улучшить состояние улично-дорожной сети, чтобы дороги в городе стали надёжными и безопасными для водителей и пешеходов, — уточнил Беглов.

К слову, в порядок приведут не только дороги, но и дворовые территории. В общей сложности порядка 500 дворов Северной столицы попадут под программу комплексного благоустройства, в которую входит не только ремонт непосредственно дорог, но и меры по восстановлению газонов, обустройство зон отдыха и комплексное озеленение.