Около 500 дворов Петербурга попадёт под программу комплексного благоустройства

За ходом проведения работ Беглов предлагает проследить вместе — и властям, и петербуржцам.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в "Губернаторском эфире" на "Радио России" рассказал о ходе программы комплексного городского благоустройства. Она охватит порядка 500 дворов и будет включать в себя не только ремонт асфальтового покрытия, но и меры по восстановлению газонов, обустройство зон отдыха и комплексное озеленение территорий.

В планах у Беглова также увеличение количества освещения на улицах во избежание аварийных ситуаций. По его слова, уже до конца текущего года новое энергосберегающее оборудование появится на 23 улицах Северной столицы, а ещё — в 11 парках, садах и скверах. То же самое коснётся детских и спортивных площадок. За ходом проведения работ Беглов предлагает проследить вместе — и властям, и петербуржцам.

— Прошу и вас, уважаемые горожане, следить за ходом благоустройства своего двора или сквера. В случае недобросовестной работы подрядчиков вы можете написать мне на страницу в соцсети "ВКонтакте", — добавил он.

Ранее Лайф рассказывал, что Беглов пообещал привести в порядок 120 километров дорог до конца 2019 года. Он поставил задачу кардинально улучшить состояние петербургской улично-дорожной сети, чтобы дороги в городе стали надёжными и безопасными для водителей и пешеходов.