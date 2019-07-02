Основатель движения "Смотра.ру" видеоблогер Эрик Китуашвили, более известный как Эрик Давидыч, пообещал сделать 1200 приседаний. За зрелищем он предлагает наблюдать онлайн.
— 20 июля, 1200 приседаний, онлайн-трансляция. Я сделаю это на ваших глазах. Как думаете, смогу? — написал Давидыч в "Инстаграме".
В доказательство своей решимости бывший резидент "Матросской Тишины" показал видео интенсивных тренировок. На кадрах блогер отжимается, приседает, тягает железные футбольные ворота и бегает. Некоторых подписчиков видео убедило, однако нашлись и те, кто усомнился, что Давидыч сможет выполнить обещание.
Ранее сообщалось, что Дорогомиловский районный суд признал Китуашвили виновным по делу о мошенничестве с автомобильными страховками и отмыванию денег. Эрика Давидовича приговорили к четырём годам и восьми месяцам с отбыванием срока в колонии общего режима. При этом суд перезачёл время содержания Эрика в СИЗО, его отпустили на свободу.
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