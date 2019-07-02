В доказательство своей решимости бывший заключённый "Матросской Тишины" показал видео интенсивных тренировок.

Основатель движения "Смотра.ру" видеоблогер Эрик Китуашвили, более известный как Эрик Давидыч, пообещал сделать 1200 приседаний. За зрелищем он предлагает наблюдать онлайн.

— 20 июля, 1200 приседаний, онлайн-трансляция. Я сделаю это на ваших глазах. Как думаете, смогу? — написал Давидыч в "Инстаграме".

В доказательство своей решимости бывший резидент "Матросской Тишины" показал видео интенсивных тренировок. На кадрах блогер отжимается, приседает, тягает железные футбольные ворота и бегает. Некоторых подписчиков видео убедило, однако нашлись и те, кто усомнился, что Давидыч сможет выполнить обещание.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский районный суд признал Китуашвили виновным по делу о мошенничестве с автомобильными страховками и отмыванию денег. Эрика Давидовича приговорили к четырём годам и восьми месяцам с отбыванием срока в колонии общего режима. При этом суд перезачёл время содержания Эрика в СИЗО, его отпустили на свободу.