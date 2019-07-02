В Саратове мужчина попытался задушить полицейского в магазине — видео

Камеры сняли, как 36-летний злоумышленник проследовал за ним в торговую точку и набросился со спины.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Кемеровской области, который напал на полицейского в Саратове. Как уточнили в областном управлении СКР, злоумышленник чуть не задушил правоохранителя прямо в магазине.

Нападение произошло утром 26 июня и попало в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что инспектор ГИБДД в форме заходит в магазин. За ним в помещение проследовал 36-летний злоумышленник.

— Когда сотрудник полиции подошёл к кассе и стал рассчитываться за покупки, к нему со спины подошёл указанный мужчина и применил насилие, опасное для жизни и здоровья, совершив захват рукой в области шеи, и удерживал в таком положении, пока потерпевший не потерял сознание, — уточнили в управлении.

Полицейского из тисков освободил один из посетителей. Приехавшие на место правоохранители задержали злоумышленника. Он будет дожидаться решения суда в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Красногорске пьяный мужчина нанёс полицейскому три удара головой.