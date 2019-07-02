Беглов рассказал Голиковой об открытии новых офисов врачей общей практики

На эти цели из резервного фонда правительства Петербургу выделили около полутора миллиардов рублей.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с вице-премьером Татьяной Голиковой на полях симпозиума по ядерной медицине. Речь пошла о ситуации со здравоохранением в Северной столице, его развитии и информатизации. Так, Беглов рассказал Голиковой о внедрении электронных медкарт в Санкт-Петербурге. К слову, именно она в своё время рекомендовала заменить бумажные медкарты электронными, и Беглов поблагодарил вице-премьера за этот совет.

— Мы сейчас переходим по вашим рекомендациям на электронную медицинскую карту. Начинаем прежде всего с детей. Родился ребёночек — заводится медицинская электронная карта, и она за ним следует: в детскую поликлинику, во взрослую, — рассказал врио губернатора.

Вместе с тем он проинформировал Голикову о создании офисов врачей общей практики на выделенные правительством 1,5 млрд рублей. Деньги пойдут на организацию таких медпунктов в новых микрорайонах города. Строительство полноценных поликлиник занимает несколько лет, а офисы врачей общей практики помогут петербуржцам всё это время получать необходимую медицинскую помощь.

— Особенно это важно для новостроек, — пояснил Беглов. — Строительство поликлиники занимает от трёх до четырёх лет. Поэтому мы в этом году открываем 18 медицинских объектов, в том числе 11 офисов врачей общей практики.

Ранее Беглов распорядился достроить новый корпус Детской городской больницы № 2 (больница Святой Марии Магдалины) к 2021 году. Кроме того, власти города приобретут для детского лечебного учреждения нейрохирургический микроскоп.