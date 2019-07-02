Минобороны сообщило о гибели 14 моряков при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

14 моряков-подводников погибли из-за пожара в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ в водах России. Трагедия произошла 1 июля, сообщили в Минобороны РФ.
— На научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар, — сообщили в военном ведомстве.
14 моряков погибли от отравления продуктами горения. Глубоководный аппарат находился на военно-морской базе Северного флота в Североморске.
Расследование трагедии проводит главнокомандующий ВМФ.
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