Врач дал простые советы по защите от инфекции после наводнения

Главная рекомендация — не употреблять воду из открытых водоёмов, пить кипячёную или бутилированную.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико дал простые советы, следуя которым можно избежать заражения инфекцией после наводнения.

— Вода, конечно же, должна быть кипячёная либо бутилированная. Максимально ограничить контакт с грызунами. Очень сложно порой это сделать, поскольку они оставляют экскременты на объектах внешней среды, и воздушно-пылевой путь — основной, — объяснил он в эфире НСН.

Брико призвал ни в коем случае не употреблять воду из открытых водоёмов, а также как можно тщательнее соблюдать личную гигиену.

Напомним, в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Подтопленными оказались четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах. Жертвами паводка стали 18 человек, ещё 13 числятся пропавшими без вести.

За медицинской помощью обратилось более 1,3 тысячи человек, почти 200 из них потребовалась госпитализация. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье.