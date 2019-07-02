В Петербурге появится новый детский хирургический центр

Проект большой — 6,5 млрд рублей. В год он сможет принимать до 15 тысяч маленьких пациентов.

В Кировском районе Санкт-Петербурга построят детский хирургический центр на 250 коек. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов во время совместного визита по медучреждениям города вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

На строительство центра выделили 6,5 миллиарда рублей. Общая площадь объекта составит 46 тысяч квадратных метров. По предварительным оценкам, врачи данного учреждения смогут принимать до 15 тысяч маленьких пациентов в год.

— Мы с Татьяной Алексеевной [Голиковой] ещё говорили о строительстве в нашей городской детской больнице хирургического центра для детишек, это очень важно. Проект большой — 6,5 млрд рублей, — заявил журналистам Беглов, не уточнив при этом сроков реализации проекта.

Отметим, Беглов и Голикова сегодня, в частности, посетили Петербургский государственный медицинский университет Павлова, осмотрев там стационарное отделение скорой медицинской помощи, и Научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии.

— Я считаю, что Санкт-Петербург обязательно станет площадкой именно инновационных высоких технологий для развития не только медицины, это касается и социальной сферы, и здравоохранения в целом. Для этого у нас всё есть, и мы подтягиваем свою существующую научную инфраструктуру, — подчеркнул врио губернатора в ходе осмотра университета.

Ранее Беглов распорядился достроить новый корпус детской городской больницы № 2 (больница Святой Марии Магдалины) к 2021 году. Кроме того, власти города приобретут для детского лечебного учреждения нейрохирургический микроскоп.