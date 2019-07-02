Путин поручил срочно создать механизм сглаживания колебаний цен на авиакеросин

Ответственным за выполнение поручения президента назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству проработать механизм, сглаживающий ценовые колебания на авиакеросин на российском рынке.

— Правительству РФ создать механизм сглаживания колебаний цен на керосин авиационный и битум дорожный на внутреннем рынке, обеспечив сдерживание их роста в пределах инфляции, — говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля по итогам прямой линии с президентом РФ.

Ответственным за выполнение поручения назначен глава правительства Дмитрий Медведев. Первый доклад по результатам выполнения поручения президента он должен представить до 1 августа 2019 года. Последующие доклады по данному вопросу будут озвучиваться раз в полгода.

Напомним, в конце прошлого года после резкого повышения стоимости бензина и дизельного топлива правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен. Однако 30 июня закончился срок действия данного соглашения. Лайф разбирался, как это отразится на стоимости топлива.