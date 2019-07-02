Жильцом "элитной квартиры" в СИЗО мог быть грабитель таксистов

За комфортабельное помещение осуждённый платил начальнику колонии 100 тысяч рублей в месяц.

В элитной камере исправительной колонии № 1 Тюмени мог проживать 36-летний рецидивист Руслан Б., судимый за убийства и разбой. В середине нулевых он входил в состав преступной группировки, которая нападала на таксистов. В последний раз его осудили по пяти статьям и дали 25 лет тюремного срока в общей сложности.

— Получается, сидеть ему до 2033 года. До этого в "апартаментах" жил другой авторитет, который освободился, — передаёт 72.ru слова источника в колонии.

За комфортабельное помещение осуждённый платил 100 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что в одной комнате жил он, а остальные сдавал другим заключённым по 10 тысяч рублей.

Также рассматривается версия, что в ВИП-камере жил осуждённый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, который находится за решёткой с 2016 года. Отмечается, что помещение со всеми удобствами в колонии появилось давно.

Напомним, из-за этих "элитных" тюремных апартаментов задержали начальника исправительной колонии № 1 Тюмени Игоря Чурсина. Его обвинили по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от осуждённого.