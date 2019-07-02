Путин поручил МВД изучить возможность ускоренной выдачи паспортов РФ украинцам

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Фото © Агентство "Москва" / Любимов Андрей

Ответственным за выполнение назначен глава ведомства Владимир Колокольцев, срок исполнения — 1 августа 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин поставил перед Министерством внутренних дел задачу проанализировать практику предоставления российского гражданства украинцам в упрощённом порядке. Поручения главы государства по итогам прямой линии опубликованы на сайте Кремля.

— При необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций, — говорится в документе.

О результатах выполнения поручения президенту должен доложить глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия может в будущем предоставлять гражданам Украины своё гражданство в упрощённом порядке.

Ранее Киев призывал ЕС ввести санкции против РФ из-за выдачи паспортов жителям Донбасса.

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