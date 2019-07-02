Путин дал поручение увеличить размер пособий по уходу за детьми

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить размер пособий на детей в возрасте от полутора до трёх лет. До 1 октября кабмину нужно внести изменения в законодательство, которые как раз предусматривают увеличение выплат уже с 1 января следующего года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Обеспечить...установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определённом в субъекте РФ, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума... определённую в субъекте, — говорится в распоряжении президента.

Добавим, это поручение дано по итогам прямой линии, которую российский лидер провёл 20 июня.