Путин поручил повысить зарплату пожарным

На сайте Кремля опубликованы распоряжения президента России по итогам недавней прямой линии главы государства. Речь идёт в том числе о повышении зарплаты сотрудникам пожарной охраны МЧС.
— Обеспечить доведение уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны МЧС России в 2019 году до 24 тыс. рублей в месяц, а с 2020 года — до 32 тыс. рублей в месяц, — говорится в документе, адресованном главам Минфина и МЧС России.
А министру здравоохранения президент поручил провести анализ уровня средней заработной платы работников скорой помощи.
Поручения президента были сформированы после прямой линии с Владимиром Путиным. До президента дозвонился сотрудник МЧС из Калининграда, рассказавший о несправедливости: за одну и ту же работу сотрудники в погонах и без них получают разную зарплату.
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