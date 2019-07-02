Пожар с 14 погибшими мог произойти на спускаемом аппарате подлодки "Лошарик"

Это пока не подтверждённые данные. Минобороны в своём сообщении не указывало тип глубоководного судна.

Пожар, в результате которого погибло 14 российских военных моряков, мог произойти на спускаемом аппарате глубоководной подлодки "Лошарик". По крайней мере, об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники.

К слову, в официальном сообщении Минобороны о трагедии в Североморске тип глубоководного аппарата не уточнялся. В ведомстве утверждали, что возгорание возникло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, "предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана".

АС-12, также известная как "Лошарик", — это российская атомная глубоководная станция, которая не несёт на своём борту никакого вооружения. Технические характеристики держатся в секрете, однако, по некоторым данным, глубина её погружения может достигать 6000 метров. Есть экспертные утверждения о том, что это самая бесшумная подлодка на всём российском флоте. Кроме того, на определённой глубине она практически неуязвима, в том числе и для гидроакустиков вражеских кораблей.