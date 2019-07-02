В Подмосковье родителям первоклассников и новорождённых будут вручать подарки

Причём при рождении маленького жителя региона можно будет выбрать — взять специальный набор или деньги.

Власти Московской области помогут малоимущим семьям собрать первоклассников в школу. Детям вручат качественные рюкзаки, в которых будут принадлежности, необходимые для первых недель обучения: подставка для книг, три тетрадки в косую линейку и клетку с обложками, а также другие школьные принадлежности. Об этом сообщает телеканал 360.

Получить такие наборы смогут семьи, в которых доход на одного человека не превышает 14 тысяч рублей.

А вот молодые мамы в Московской области смогут сами выбрать подарок. Им предложат подарочные наборы для новорождённых или денежные выплаты. В коробочку младенца входит 53 предмета, среди которых пелёнки, шапочки, носочки и ползунки. Размер альтернативной выплаты составит 20 тысяч рублей. Законопроект об этом рассмотрят на ближайшем заседании Мособлдумы 4 июля.

Ранее Лайф сообщал, что детские пособия для малоимущих семей планируют повысить до 10 тысяч рублей.