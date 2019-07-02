Пьяную россиянку заподозрили во вторжении в Финляндию на резиновой лодке

Документов, удостоверяющих личность, у нарушительницы не оказалось. Женщину депортируют на родину.

Финские пограничники задержали на озере Пюхяярви пьяную россиянку на надувной лодке. Как сообщила пресс-служба Пограничной охраны Финляндии, её обвинили в незаконном пересечении государственной границы и управлении водным транспортным средством в нетрезвом состоянии.

— Управление Погранохраны по Северной Карелии утром 1 июля задержало на озере Пюхяярви гражданку России на резиновой лодке, — говорится в сообщении.

При себе у россиянки документов, удостоверяющих личность, не оказалось. При этом тест на алкоголь показал концентрацию спирта 0,79 мг на литр выдыхаемого воздуха. После задержания нарушительницы финские пограничники связались с властями российского города Суоярви. Женщину намерены депортировать на родину.

Ранее сообщалось, что финский изобретатель смастерил плавучую баню и отправился в заплыв с актёром Вилле Хаапасало.