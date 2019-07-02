Путин поручил изучить ситуацию с участием медиков в обороте наркотиков

Ответственными за выполнение поручения назначены министры Вероника Скворцова и Владимир Колокольцев.

МВД и Минздрав получили поручение от президента России Владимира Путина о необходимости до 1 октября провести анализ практики привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических препаратов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам прямой линии, опубликованном на официальном сайте Кремля.

— МВД России совместно с Минздравом России проанализировать правоприменительную практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие их утрату, и при необходимости внести предложения по декриминализации указанных деяний, совершённых по неосторожности и не представляющих общественной опасности, — говорится в перечне поручений.

Как сообщал Лайф, вопрос о необходимости пересмотра ответственности врачей за нелегальный оборот лекарственных средств подняла во время прямой линии с президентом России общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. Она отметила, что нередки случаи привлечения врачей к уголовной ответственности из-за малейших неточностей и ошибок в отчётностях использования медицинских препаратов наркотического свойства, из-за чего врачи стали реже давать обезболивающее пациентам.

Владимир Путин попросил правоохранительные органы разобраться в данном вопросе и отметил, что необходимо выработать единую систему отчётности фиксации в обороте наркотических средств в сфере медицины.