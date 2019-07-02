Учёные нашли связь между риском инфарктов и типами женских фигур

Внутренние органы под воздействием жировых тканей неправильно функционируют и выделяют вредные вещества в кровеносную систему.

Врачи из американского Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна 18 лет изучали изменения в состоянии здоровья тысяч женщин, чей вес входит в понятие медицинской нормы. И оказалось, что разные типы фигур по-разному влияют на организм. Об исследовании сообщает портал "Дни.ру".

Так, у женщин, обладающих фигурой "яблоко", у которых сразу выделяется и талия, и живот, и грудная клетка, в два раза чаще случаются инфаркты и инсульты, чем у женщин с объёмными бёдрами и фигурой "груша". Причиной названо разное распределение жира рядом с важными внутренними органами.

Висцеральный жир, то есть накопленный в области живота, выделяет химические вещества, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Такой тип жира перекачивает жирные кислоты в кровь и связан с высокой устойчивостью к холестерину и инсулину, что является причиной диабета.

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