Автосалон в Перми обманом покупал у клиентов машины за 1 рубль

Потерпевшими от действий злоумышленников уже числятся свыше двух десятков человек. Однако следователи полагают, что их может быть больше.

В Перми задержали 12 сотрудников одного из автосалонов. По версии следствия, они обманом покупали у клиентов машины по программе "Трейд-ин" всего за один рубль. Как сообщило ГУ МВД по региону, автодилеры подозреваются в мошенничестве в крупном размере.

— Сотрудники путём обмана по программе "Трейд-ин" приобретали у граждан их машины по цене один рубль. После чего, оказывая психологическое давление на клиента, вынуждали приобретать автомобиль из салона по завышенной в два раза цене, — цитирует представителя управления "Ura.ru".

Кроме того, по данным следствия, сотрудники автосалона оформляли на клиентов кредиты по завышенной ставке и на суммы, превышающие в разы стоимость машин. На данный момент установлены 14 причастных к мошенничеству, 12 из них задержаны.

Заявления на автосалон в полицию уже написали свыше двух десятков водителей. Однако следователи полагают, что потерпевших может быть больше. Сейчас правоохранители устанавливают точную сумму причинённого ущерба и количество пострадавших.

Ранее Лайф рассказывал, что Роспотребнадзор выявил новую схему обмана в автосалонах.