Найденная мёртвой в Греции россиянка уехала на отдых к таинственному мужчине

Близкие и родственники 30-летней Альмиры, которую нашли мёртвой в афинском отеле Hellinis, в поисках её таинственного парня. По словам подруги девушки Гульнары, в Грецию она полетела именно на встречу к нему.
— У неё парень там был, но мы почему-то найти его не можем, — передаёт "360" слова девушки.
Также она добавила, что у Альмиры не было каких-либо хронических болезней. По крайней мере, родственники и друзья об этом ничего не слышали.
Напомним, по предварительной версии, причиной гибели молодой женщины стал инсульт.
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