Найденная мёртвой в Греции россиянка уехала на отдых к таинственному мужчине

По словам подруги девушки, теперь бойфренда 30-летней Альмиры ищут, никто не знает, где он находится.

Близкие и родственники 30-летней Альмиры, которую нашли мёртвой в афинском отеле Hellinis, в поисках её таинственного парня. По словам подруги девушки Гульнары, в Грецию она полетела именно на встречу к нему.

— У неё парень там был, но мы почему-то найти его не можем, — передаёт "360" слова девушки.

Также она добавила, что у Альмиры не было каких-либо хронических болезней. По крайней мере, родственники и друзья об этом ничего не слышали.

Напомним, по предварительной версии, причиной гибели молодой женщины стал инсульт.