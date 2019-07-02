Военные следователи проводят проверку из-за гибели 14 моряков-подводников

Военные следователи проводят проверку из-за гибели 14 моряков при пожаре в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.
— По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — сказала Петренко.
1 июля в научно-исследовательском глубоководном аппарате во время проведения батиметрических измерений произошёл пожар. Жертвами стали 14 моряков-подводников, которые погибли от отравления продуктами горения. Меж тем СМИ сообщили, что речь может идти о спускаемом аппарате подлодки "Лошарик".
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