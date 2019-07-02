Народный фестиваль "Таврида — Арт" представили в Крыму

Мероприятие пройдёт 20−26 августа на территории арт-кластера "Таврида" в бухте Капсель.

Первый фестиваль творческих сообществ "Таврида — Арт" и арт-квартал "Таврида народная" представили в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". На презентации организаторы рассказали об условиях и месте проведения мероприятия.

— Фестиваль пройдёт 20−26 августа на территории арт-кластера "Таврида" в бухте Капсель. Ядром фестиваля станут арт-кварталы — тематические креативные пространства под открытым небом с собственной инфраструктурой, жители которых общаются, участвуют в мероприятиях и работают над арт-манифестом, — уточнили в пресс-службе.

В каждом арт-квартале будет проживать 500 молодых деятелей культуры и искусств. Они будут заниматься совместным творчеством, участвовать в кастингах, грантовом конкурсе, а также общаться с экспертами. Жители каждого квартала подготовят собственный арт-манифест — послание стране и всему миру, сформулированное в любой художественной форме. Лучший проект будет представлен на главной сцене народного фестиваля в заключительный день.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера. Теперь кроме традиционного форума в него входит фестиваль "Таврида — Арт". Кроме того, ведётся строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида".