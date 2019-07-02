Борис Джонсон сравнил себя с джедаем

По его словам, фирменное оружие главных героев киносаги "Звёздные войны" было изготовлено для съёмок в округе, который он представляет на выборах.

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что отождествляет себя с персонажами из киновселенной "Звёздные войны", созданной режиссёром Джорджем Лукасом, — воинами-джедаями.

— Я скажу вам, что я очень сильно отождествляю себя с рыцарем-джедаем со световым мечом, — приводит слова британского политика агентство Reuters.

Отметим, Борис Джонсон и ранее делал весьма странные, а порой и шокирующие заявления. Например, он признавался в употреблении кокаина, сравнивал Россию то с древней Спартой, то с персонажем романа Достоевского Раскольнивым, называл капитулицией выход Британии из состава ЕС.

Как сообщал Лайф, 12 июня Борис Джонсон начал борьбу за пост премьера Великобритании. Несмотря на скандальные заявления и экстравагантное поведение, бывший глава британского МИД является лидером в гонке за место главы правительства.