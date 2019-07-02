В Интернете продают визитку Путина 30-летней давности

Цену продавец не оглашает, однако ранее другую визитку нынешнего главы государства продавали за 650 тысяч рублей.

На сайте интернет-объявлений "Авито" появилось объявление о продаже визитки президента России Владимира Путина. Однако она относится к тому времени, когда он занимал должность председателя Комитета внешних связей при мэрии Ленинграда.

Оказалось, что продавцу этой визитки её передал дед, знавший Путина 30 лет назад. Об этом сообщает РИА "Новости".

Продавец визитки Виктор Приписнов рассказал агентству, что его дед работал в органах власти в Таджикской ССР. А с 1998 по 2001 год был председателем Волгоградской областной думы. Визитку из рук нынешнего президента он получил во время поездки в Ленинград в 1989–1990 годах.

— Долгое время эта визитка лежала никому не интересная дома, потом я её случайно нашёл... Подумал, что появятся определённые фанаты, которые бы захотели такую вещь иметь у себя. И решил продать. Мне она не нужна, бумажка и бумажка, — рассказал Приписнов.

Нынешний продавец просит коллекционеров самим предлагать цену за визитку. Максимальная предложенная на данный момент сумма — 55 тысяч рублей.

Карточку Путина с другой должностью уже продавали в этом апреле за 650 тысяч рублей.